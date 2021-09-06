Закон о местном референдуме могут вынести в Верховную Раду Украины для голосования за основу уже этой осенью. Сейчас идет анализ предложений, полученных на общественном обсуждении закона.

Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью для "РБК-Украина".

"Я возглавляю рабочую группу, которая занимается разработкой законодательства по вопросам прямой демократии или народовластия. У нас большой пул. Мы сейчас остановились на двух наиболее важных - это всеукраинский и местный референдумы", - заявил Стефанчук.

Первый вице-спикер парламента рассказал, что было проведено общественное обсуждение закона о местном референдуме и сейчас идет анализ полученных предложений. После которого его доработают ко второму чтению.

"Я очень надеюсь, что этой осенью мы его (закон о местном референдуме - Ред.) обязательно вынесем в зал для принятия за основу....Мы заложили туда, как и в закон о всеукраинском референдуме, большое количество предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений, чтобы местный референдум использовался для блага общин. И общество должно тоже иметь действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно - дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика. Там уже, разумеется, меньше требований, но мы прописали все необходимое.

Мы даже предусмотрели возможность объявлять недоверие и освобождать мэра, распускать совет. Не только решение вопросов хозяйки, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня", - объяснил вице-спикер.

Напомним, закон о всеукраинском референдуме был внесен в Раду президентом как неотложный в июне прошлого года. 26 января текущего года он был принят. Однако президент Зеленский сильно затянул с его подписанием, но в итоге все же подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.