Конституция Украины позволяет главе государства досрочно прекратить полномочия парламента в трех случая, но на данный момент у президента не основания распускать Верховную Раду.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал на брифинге в понедельник, 6 сентября.

Спикер напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Раду в таких случаях:

если не сформирована коалиция,

если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней,

если не сформировано правительство.

"По состоянию на сегодня ни одна из них (вышеперечисленных норм - Ред.) не выполнена. Если кому-то что-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - заявил Разумков.

Кроме того, председатель парламента выразил надежду, что никто не станет подталкивать главу государства к нарушению Конституции. Но сам Разумков уверен, что Зеленский сумеет разобраться и не допустить манипуляций.

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Стефанчук заявил, что у Зеленского есть юридическое основание досрочно распустить Раду. В качестве такового основания было названо то, что парламент не собирался более 30 дней.

Разговоры о досрочном роспуске Рады ходили еще в прошлом году, были ли это реальные намерения Зеленского подробно разбиралась "Страна".