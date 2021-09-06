Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, который ранее перенес коронавирус, решил получить еще одно высшее образование. Он подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает РИА Новости.

"Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение", - сообщили в приемной комиссии вуза.

Теперь борцу предстоит сдать несколько экзаменов, по результатам которых в конце сентября будет проходить зачисление.

По данным российских СМИ, Федор Емельяненко с отличием закончил ПТУ, получив красный диплом электрика. После этого он окончил Белгородский государственный университет (факультет физической культуры и спорта), а затем он поступил в аспирантуру того же вуза.

Как сообщалось, следующий бой Емельяненко проведет 23 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера от коронавируса.

Также мы сообщали, что появилось видео последнего нокаута Емельяненко в поединке с Исмаиловым.