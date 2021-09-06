Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили намерен приехать на родину, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. Об этом стало известно из его видеообращения, опубликованном в соцсети.

"Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: "У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - сказал Саакашвили.

Напомним, в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если бывший президент страны Михаил Саакашвили вернется на родину, ему подарят "коллекцию галстуков" и посадят в тюрьму. Как известно, в 2008 году на ВВС показали кадры, где Саакашвили жевал свой галстук во время съемки интервью с ним. Во время этого он начал говорить по телефону, не попросив выключить камеры. При этом он жевал свой галстук.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Грузии заявила о нормализации отношений с Украиной, которые охладевали из-за Саакашвили.

Также мы сообщали, как после назначения Саакашвили главой исполкома реформ закрыли дело против него о госизмене.