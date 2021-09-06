Бывший губернатор Харьковской области Алексей Кучер, которого в январе назначили руководителем Государственной регуляторной службы, не смог подтвердить факт владения биткоинами стоимостью 13 млн грн. О них он сообщил в своей декларации за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В связи с этим председатель НАПК Александр Новиков внес предписание Кабмину Украины с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности.

Декларацию, о которой идет речь в сообщении НАПК, Кучер подал перед увольнением с должности руководителя Харьковской ОГА, в декабре прошлого года. В ней бывший губернатор заявил, что у него есть криптовалюта Bitcoin стоимостью 13 100 000 грн.

В НАПК сообщили, что обычно эта криптовалюта имеет публичный адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает ее принадлежность определенному лицу. Кучер предоставить такой адрес не смог.

В то же время, заявляют в НАПК, по данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн).

"Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины", - заявили в НАПК.

Напомним, лидер "Голоса" Рудик в 2020 году заработала почти миллион на продаже криптовалюты и всего 417 тысяч грн в Раде.

Также мы писали о том, что НАПК решило проверить указанную в декларациях украинских чиновников криптовалюту еще в апреле.