Отдыхая на природе в сентябре нельзя забывать, что первый осенний месяц - это период активности иксодовых клещей. Медики напоминают, что эти опасные для людей и животных членистоногие из класса паукообразных наиболее активны в апреле-июне и августе-октябре.

Подхватить клеща можно на любом газоне и траве, особенно в лесу, парке или сквере. Поэтому отправляясь на прогулку, пикник или в поход стоит позаботиться о защите.

Простые правила, которые снизят риск укуса клеща почти до нуля:

Позаботьтесь о безопасной одежде: закрытая обувь и одежду, головной убор.

Для защиты воспользуйтесь репеллентом - специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивает клещей. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.

Для защиты воспользуйтесь репеллентом - специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивает клещей. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет. На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву, освободите место для привалов от хвороста.

Тщательно осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетических вещество, обезболивающее укус.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением.

Дома постирайте и поутюжьте одежду и вещи, которыми пользовались на прогулке.

Если на природу брали домашнего любимца - его также следует осмотреть на наличие клещей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумской области у женщины в зубе под пломбой нашли клеща, который заразил ее болезнью Лайма.

Также мы сообщали, что в Минздраве сообщили украинцам о сотнях зараженных болезнью Лайма из-за укуса клеща.