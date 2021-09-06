В "ЛНР" произошла смертельная авария на шахте "Красный партизан", которая расположена в городе Червонопартизанске. По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек. Причиной этого стало обрушение транспортной клети из-за обрыва каната. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах "ЛНР".

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник.

По данным собеседника, в момент обрыва каната в транспортной клети находились 25 человек, но информации о состоянии пострадавших пока нет.

"Информации по остальным находящимся в клети пока нет", - сказал источник в экстренных службах.

В данный момент на месте массовой гибели горняков работают представители экстренных служб.

Напомним, в декабре 2020-го в Кривом Роге обвал породы травмировал рабочего на шахте Терновская, которая судится с горняками из-за забастовки.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу на двух шахтах на Донбассе произошел обвал, погиб горняк.

Также мы сообщали, что под завалами на шахте в Луганской области нашли тело горняка.