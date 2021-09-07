В одном из сел Запорожской области 38-летний мужчина преследует одиннадцатиклассницу, отсылает ей странные видео, звонит ей и угрожает. Семья девочки говорит, что односельчанин даже отравил их собаку, а также избил друга школьницы. В полиции привлечь к ответственности не готовы - по словам правоохранителей, на это нет веской причины.

Об этом пишет "Телеграф".

История разворачивается в селе Степановка Первая. На преследование со стороны 38-летнего мужчины жалуется местная девочка-подросток Валерия, которая учится в 11 классе. По словам девочки, их знакомство началось в социальных сетях. Мужчину она не знала - он просто делал комплименты под ее фотографиями. Валерия говорит, что их принимала, но ничего больше между ними не было.

Весной 2021 года мужчина перешел к наступлению. Семья школьницы связывает это с тем фактом, что мать девочки уехала на заработки. Отец с ними не живет, поэтому, как считают родные жертвы преследования, мужчина решил надавить на девочку.

38-летний односельчанин звонит Валерии, нецензурно выражается, угрожает ей и ее семье. Кроме того, он шлет девочке странные видео: на одном из них видны глубокие порезы на его теле, которые, очевидно, он нанес сам себе. Также преследователь приходит к дому Валерии и светит в окна.

Семья Валерии обратилась в полицию. Однако правоохранители не спешат заниматься этим делом. Говорят, что нет прецедента. Односельчане мужчины считают, что дело в том, что его мать ранее была владелицей крупного магазина, а теперь она вступается за сына.

Впрочем, сейчас полиция все же начала расследование по ч. 2 ст. 300 УК Украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Скриншот видео, которое мужчина отослал школьнице

Напомним, в Киеве 12-летние школьники в День флага Украины сожгли его.

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