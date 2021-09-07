В то время Зеленскому на Западе сходят с рук незаконные санкции СНБО, в Евросоюзе жестко наказали непокорные Польшу и Венгрию, не выделив деньги на восстановление экономики после ковида.

Финансирование получили 18 членов объединения, а Варшава и Будапешт, как посчитали в ЕС, не достойны поддержки, ибо якобы "не соблюдают общеевропейские принципы и подрывают идею верховенства закона".

Узнавали, что происходит между Брюсселем и "новой Европой" и почему Евросоюз так избирательно относится к ситуации в Польше и в Венгрии с одной стороны, и к ситуации в Украине, где Зеленский по беспределу блокирует СМИ (в том числе и "Страну"), но от Запада никакой негативной реакции по этому поводу не поступает.

"Западу важнее свои интересы, чем демократия в Украине"

Венгрия и Польша должны были получить больше 7 млрд евро и 57 млрд евро соответственно. Однако эти средства Еврокомиссия пока решила им не предоставлять. Брюссель считает, что Будапешт и Варшава принимают законы, которые противоречат общеевропейским стандартам, - по части верховенства закона и свободы СМИ.

Деньги государства не получат, пока "Еврокомиссия не не удостоверится в соответствии Венгрии и Польши требованиям ЕС".

Больше всего в Евросоюзе критикуют польские судебные преобразования и венгерский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Правительство Польши обратилось в Конституционный суд страны с просьбой постановить, что нормы ЕС не стоят выше национального законодательства. А парламент Венгрии принял поправки в закон о борьбе с педофилией, которые ограничивают распространение информации о ЛГБТ.

При этом в марте этого года Будапешт и Варшава обжаловали механизм верховенства закона в суде ЕС. Если инстанция подтвердит работу этого механизма, то оспорить его Венгрия и Польша больше не смогут. Единственный вариант - покинуть Евросоюз, о чем уже вслух говорят в обеих странах, правда, мнения на счет "экситов" среди венгров и поляков разделились.

"Среди руководство ЕС откровенно прослеживаются двойные стандарты. Странам вне ЕС, которым помогает Брюссель, в частности, балканским государствам вроде Боснии и Албании (которые, кстати, обещают взять в ЕС в ближайшие годы), а также Украине, Грузии, Молдове - многие недемократические проявления прощается. Да, они не члены ЕС, и финансовый вопрос их не касается напрямую, но их не наказывают никакими санкциями, а ведь там есть и беззаконие, и контрабанда, и коррупция. Венгрия и Польша же оказались под прицелом, поскольку посмели выступить со своей независимой политикой, нежеланием подчиняться порой волюнтаристским указкам из Брюсселя, чем рассердили ЕС", - говорит "Стране" венгерский политолог Карой Габор.

Такая избирательность в наказании Венгрии с Польшей и попустительстве в отношении к незаконным санкциям СНБО в Украине объясняется разницей в подходах во внутренней и внешней политике ЕС.

"Выбирая между своими принципами и интересами, в том числе и в отношении Украины, ЕС выберет интересы. А интерес ЕС и США - это страна, находящаяся в их зоне влияния, а не российской. И если ради этого необходимо игнорировать нарушения демократических стандартов, даже самые грубые, как в части Конституционного суда или атак на оппозиционные СМИ, то Запад закроет на это глаза. Западным. Партнерам важнее свои экономические интересы, доступ к дешевым ресурсам, их противостояние с Россией и Китаем, нежели демократическая Украина", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Оптимизация" и "принуждение к послушанию"

Ссоры между Венгрией и Польшей с одной стороны и руководством ЕС - с другой продолжается уже несколько лет.

В прошлом году из-за этого оказался заблокирован двухтриллионный бюджет ЕС на семь лет и фонд восстановления после пандемии. Брюссель уже тогда пытался урезать бюджет Варшаве и Будапешту, увязав предоставление помощи с уровнем демократичности стран, так называемым механизмом верховенства права. Которому две страны Восточной Европы, по мнению еврочиновников, не соответствуют. И пытаются принудить к послушанию через финансовый вопрос, требуя исправить свое законодательство.

Главные претензии ЕС сводятся к тому, что судебная власть в Венгрии и Польше не совсем, по мнению Брюсселя, независима, также им вменяют в вину давление на СМИ, отказ принимать мигрантов и ущемление сексуальных меньшинств.

Отметим, что в сравнении с тем, что делает Зеленский, без суда и следствие через СНБО вводя санкции против оппозиционеров и закрывая украинские СМИ, это все "детский лепет". Но Европа обращает внимание на Польшу, но не обращает на Украину, продолжая демонстрировать ей свою поддержку.

Поляки и венгры же говорят, что требования Евросоюза – это месть за их независимую политику. В том числе и экономическую, которая, например, позволила Польше демонстрировать быстрый рост промышленности. Причем в Варшаве не скрывают амбиций составить конкуренцию Германии в роли ведущего "промпроизводителя" ЕС.

Помимо внутренних разборок, Евросоюзу приходится "оптимизировать" расходы по более глобальной причине - объединение переживает не наилучшие времена. Денег просто не хватает, особенно после "брексита". После ухода Великобритании, одной из самых богатых стран, общая касса "похудеет" на 13 миллиардов евро, и эту дыру надо как-то заткнуть.

"Со средствами туго, Джордж Сорос предвещает Европейскому Союзу в ближайшее время острый экономический кризис", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Но есть и другая, еще более крупная проблема, которая может окончательно сломить ЕС. Брюсселю все сложнее прокормить своих "бедных родственников" с юга - Португалию, Италию, Грецию, Испанию.

"В этих странах наблюдаются тревожные тенденции: нарастание уровня недовольства политикой Брюсселя, рост евроскептических настроений, - говорит Бондаренко. - Брюссель пытается решать вопросы этих государств традиционно - денежными вливаниями (хотя подобная политика не оправдала себя в случае с Грецией несколько лет тому назад). Но все же другого варианта у Брюсселя нет. Но где взять деньги? Понятно, что лучше решить этот вопрос за счет тех, кого не жалко - стран Восточной Европы. Во-первых, они "перебьются". Во-вторых, по мнению Брюсселя, они свое получили в прошлом десятилетии и теперь должны быть благодарны. В-третьих, это своего рода карательная акция - за то, что Восточная Европа больше ориентируется на Вашингтон, чем на Берлин или Брюссель".

Сокращение бюджета может стать болезненным ударом по Восточной Европе. Но, считает политолог, вполне возможно, что Брюссель пересмотрит политику по бюджету отдельных государств в обмен на полное послушание.

"Выполнила, к примеру, Венгрия план по приему мигрантов - получила дополнительную премию. Не выполнила - сорри. То есть, в данном ключе мы сталкиваемся с новой политикой Брюсселя относительно государств последних волн расширения, что вряд ли добавит стабильности самому Евросоюзу", - полагает Бондаренко.