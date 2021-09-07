Утром во вторник, 7 сентября, в районе польского Люблина автобус с украинцами попал в аварию. Пострадали семь человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

В ДТП попал микроавтобус, в котором из Украины в Польшу ехали восемь человек. В результате аварии пострадали семь украинцев.

Пострадавших доставили в четыре люблинские больницы, их состояние оценивается как средней тяжести - угрозы жизни нет.

В посольстве рассказали, что в медучреждение выехал украинский консул, чтобы оказать пострадавшим помощь в случае необходимости. Также украинцам оказывается содействие в установлении контакта с родными.

Напомним, "Страна" писала о том, что в июле пьяный водитель в Польше протаранил автобус с украинцами. Тогда в ДТП пострадали десять человек, среди них было семеро украинцев. Инцидент произошел в районе села Выгода.

Также мы сообщали, что в прошлом году в Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП с цистерной и грузовиком. Пассажирами автобуса были 40 человек, пострадали 16 из них, среди них - все украинцы.