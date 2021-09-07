Украинское правительство не внесло в парламент в установленный СНБО и президентом Владимиром Зеленским срок законопроект об урегулировании вопросов двойного гражданства у государственных чиновников.

Об этом со ссылкой на ответ Аппарата парламента сообщают "Украинские новости" во вторник, 7 сентября.

В ответе сказано, что Кабмин, который на протяжении шести месяцев (начиная с 4 марта 2021 года) должен был разработать соответствующий законопроект, в Верховную Раду Украины не внес соответствующие документы.

Напомним, 28 февраля СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о контроле двойного гражданства у госчиновников.

4 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства".

После этого Кабмин должен был до лета проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным гражданством.

Далее правительство в течение шести месяцев должно внести на рассмотрение Рады законопроекты, которые будут предусматривать для граждан Украины, которые имеют гражданство другого государства, ряд запретов.

Среди них - запрет занимать должности в органах местного и государственного управления, на стратегических объектах госсобственности и много других.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве.