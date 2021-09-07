Появился трейлер фильма "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова, на который потратили потратили 25 млн бюджетных средств.

В трейлере засветился "Сын Перуна" и участник погрома Офиса президента Сергей Филимонов, который, как писала "Страна", сыграл в фильме одну из главных ролей.

На кадрах запечатлены бандитские разборки, лысые мужчины с автоматам на BMW и "пацанские" цитаты, например. "Человек должен быть сильным, человек должен защищаться"

"Судя по трейлеру, нас ждет некое переосмысленние фильма "Бумер", опоздавшее лет на 20, и с "Сыном Перуна" в главной роли", - комментирует Телеграм-канал "Политика страны".

"Страна" ранее рассказывала, что известно об этой картине и творчестве Сенцова.

Кроме того, мы подробно писали, кто такой Сергей Филимонов, известный как Сын Перуна, который сыграл одну из главных ролей. Он - бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", в прошлом руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор".

Также в фильме снялись Назарий Кравченко, Роман Ратушный и Николай Виговский.