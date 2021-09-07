Председатель конкурсной комиссии по отбору судей КСУ Мирослав Выжиковский считает, что нельзя оглашать конкурс на должность судьи КСУ, не являющуюся вакантной.

Адвокат судей Александра Тупицкого и Александра Касминина, уволенных ранее указом Владимира Зеленского, Ростислав Кравец сообщил, что это мнение главы конкурсной комиссии по отбору судей КСУ означает, что назначение судей вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина, до истечения срока их полномочий в 2022 году, будет нелегитимным. То есть объявление конкурса для отбора кандидатов в судьи Конституционного суда противоречит Конституции.

Мирослав Выжиковский - доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС, был назначен членом конкурсной комиссии 17 августа 2021 года указом президента Владимира Зеленского, а в дальнейшем возглавил Комиссию.

В отдельном мнении Выжиковского говорится, что "Во избежание риска подрыва правильности процедуры отбора судьи Конституционного суда президентом Украины следует начинать процедуру судебного пересмотра или в установленный законом срок до окончания пребывания судьи на должности (например, 3 месяца) или во время официального определения вакансии на должность судьи по другим причинам, нежели окончание срока полномочий". Отдельное мнение Выжиковского касается фрагмента резолюции Конкурсной комиссии, в котором говорится, что объявляется начало конкурса для отбора кандидатов на пост судей КС по квоте президента. А именно Выжиковский не согласен с тем, что документы будут приниматься в течение 30 дней, с 25 августа по 23 сентября 2021 года. Председатель комиссии подчеркнул, что во время заседания комиссии были получены документы, подтверждающие, что мандат судей истекает в мае 2022 года. Поэтому возник принципиальный вопрос относительно того, имеет ли комиссия правовые основания объявлять вакансии и устанавливать результаты конкурса.

Выжиковский отметил, что если учитывать принятое комиссией решение как юридический прецедент, то "необходимо будет каждый раз объявлять конкурс на вакантную должность судьи примерно за 9 месяцев до истечения срока полномочий судьи".

Как пояснил "Стране" адвокат судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец, это мнение главы конкурсной комиссии по отбору судей КСУ означает, что назначение судей вместо Тупицкого и Касминина, до истечения срока их полномочий в 2022 году, будет нелегитимным.

"Когда члены комиссии не уверены в легитимности назначения, нет смысла в этом отборе. Председатель конкурсной комиссии ясно дал понять, что судьи КС должны работать до истечения срока своих полномочий", - отметил Кравец.

По его словам, создание конкурсной комиссии по отбору судей Конституционного суда Украины, в состав которой входят иностранные граждане, прямо противоречит Конституции Украины в части суверенности и независимости.

Кроме того, юрист полагает, что если на место отстраненных указом президента Зеленского судей КС, Тупицкого и Касминина, назначат других судей, решения "нового состава" КС позже могут быть признаны нелегитимным. Подобные прецеденты уже бывали в мировой практике.

"Объявление конкурса на должности судей Конституционного суда Украины, не являющиеся вакантными, и дальнейшее их назначение на эти должности прямо ведет к нелегитимности решений, которые суд принимает в "новом" составе. К аналогичному выводу недавно пришел и ЕСПЧ в деле "XERO FLOR w POLSCE sp. z o. o. v. POLAND", - отметил Кравец.

Он уточнил, что должности судей КС не являются вакантными, так как Тупицкий и Касминин не уволены, а отстранены.

Также адвокат добавил, что начало конкурса только усугубит конституционный кризис в Украине.

"Зеленский фактически сам создал конституционный кризис и сегодняшними действиями его пытается углубить", - считает Кравец.

Напомним, что Владимир Зеленский в марте отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тогда он заявил, что сделал это по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба судьи обжаловали указ в Верховном Суде.

В августе Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента Украины