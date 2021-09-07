Ранее Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ
Ранее Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ

Председатель конкурсной комиссии по отбору судей КСУ Мирослав Выжиковский считает, что нельзя оглашать конкурс на должность судьи КСУ, не являющуюся вакантной.

Адвокат судей Александра Тупицкого и Александра Касминина, уволенных ранее указом Владимира Зеленского, Ростислав Кравец сообщил, что это мнение главы конкурсной комиссии по отбору судей КСУ означает, что назначение судей вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина, до истечения срока их полномочий в 2022 году, будет нелегитимным. То есть объявление конкурса для отбора кандидатов в судьи Конституционного суда противоречит Конституции.

Мирослав Выжиковский - доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС, был назначен членом конкурсной комиссии 17 августа 2021 года указом президента Владимира Зеленского, а в дальнейшем возглавил Комиссию.

В отдельном мнении Выжиковского говорится, что "Во избежание риска подрыва правильности процедуры отбора судьи Конституционного суда президентом Украины следует начинать процедуру судебного пересмотра или в установленный законом срок до окончания пребывания судьи на должности (например, 3 месяца) или во время официального определения вакансии на должность судьи по другим причинам, нежели окончание срока полномочий". Отдельное мнение Выжиковского касается фрагмента резолюции Конкурсной комиссии, в котором говорится, что объявляется начало конкурса для отбора кандидатов на пост судей КС по квоте президента. А именно Выжиковский не согласен с тем, что документы будут приниматься в течение 30 дней, с 25 августа по 23 сентября 2021 года. Председатель комиссии подчеркнул, что во время заседания комиссии были получены документы, подтверждающие, что мандат судей истекает в мае 2022 года. Поэтому возник принципиальный вопрос относительно того, имеет ли комиссия правовые основания объявлять вакансии и устанавливать результаты конкурса.

Выжиковский отметил, что если учитывать принятое комиссией решение как юридический прецедент, то "необходимо будет каждый раз объявлять конкурс на вакантную должность судьи примерно за 9 месяцев до истечения срока полномочий судьи".

Как пояснил "Стране" адвокат судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец, это мнение главы конкурсной комиссии по отбору судей КСУ означает, что назначение судей вместо Тупицкого и Касминина, до истечения срока их полномочий в 2022 году, будет нелегитимным.

"Когда члены комиссии не уверены в легитимности назначения, нет смысла в этом отборе. Председатель конкурсной комиссии ясно дал понять, что судьи КС должны работать до истечения срока своих полномочий", - отметил Кравец.

По его словам, создание конкурсной комиссии по отбору судей Конституционного суда Украины, в состав которой входят иностранные граждане, прямо противоречит Конституции Украины в части суверенности и независимости.

Кроме того, юрист полагает, что если на место отстраненных указом президента Зеленского судей КС, Тупицкого и Касминина, назначат других судей, решения "нового состава" КС позже могут быть признаны нелегитимным. Подобные прецеденты уже бывали в мировой практике.

"Объявление конкурса на должности судей Конституционного суда Украины, не являющиеся вакантными, и дальнейшее их назначение на эти должности прямо ведет к нелегитимности решений, которые суд принимает в "новом" составе. К аналогичному выводу недавно пришел и ЕСПЧ в деле "XERO FLOR w POLSCE sp. z o. o. v. POLAND", - отметил Кравец.

Он уточнил, что должности судей КС не являются вакантными, так как Тупицкий и Касминин не уволены, а отстранены.

Также адвокат добавил, что начало конкурса только усугубит конституционный кризис в Украине.

"Зеленский фактически сам создал конституционный кризис и сегодняшними действиями его пытается углубить", - считает Кравец.

Напомним, что Владимир Зеленский в марте отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тогда он заявил, что сделал это по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба судьи обжаловали указ в Верховном Суде.

В августе Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента Украины

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