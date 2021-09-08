Рождаемость в Украине за годы с Майдана упала на 40% и продолжает катастрофически снижаться. Все идет к тому, что в 2021 году она поставит новый антирекорд за все годы независимости.

Об этом сообщает портал "Опендатабот".

В первом полугодии 2021 года в Украине родились всего 132 595 детей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда на свет появились 149 549 младенцев.

По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го - 22 тысячи малышей.

По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР - в 1990 году. С тех пор оно только уменьшается.

Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 год готовится перекрыть этот антирекорд.

За полгода в Украине умер 349 041 человек. Таким образом, общий спад численности населения составил 216 446 человек.

В конце прошлого года статистика показала, что за 10 месяцев Украина потеряла почти четверть миллиона населения, а смертность в два раза превысила рождаемость.

Уже в этом году появились данные, что в 2020-м население Украины уменьшилось на численность Винницы.