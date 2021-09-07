Во Львовской области полиция расследует захват земель садово-огородного кооператива под захоронения. Участники кооператива пожаловались, что на их землях организовали кладбище, где проводят захоронения на коммерческой основе.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Львовской области.

Еще 26 августа в полицию региона поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций без ведома и согласования садоводов устроил на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших.

Дознаватели отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1 открыли уголовное производство по части 1 статьи 197-1 (самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Сейчас идет досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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