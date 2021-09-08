Украина заключила с Индией крупный контракт в военной сфере. Госпредприятие "Заря" - "Машпроект" (является структурным подразделением госконцерна "Укроборонпром" - Ред.), за истекшие 14 дней подписало с индийскими военными договоров на общую сумму около 100 миллионов долларов.

Детали подписанных контрактов раскрыли в пресс-службе "Укроборонпрома"

Итак, контракт подписан с индийской государственной компанией Goa Shipyard Limited, которая на судостроительной верфи в Васко да Гама заложила новые фрегаты. Согласно документу Украина поставит в Индию два современных газотурбинных двигателя класса М7Н2 для этих военных кораблей.

Газотурбинные "движки" будут установлены на новые многоцелевые фрегаты, которые уже заложены на стапелях индийской верфи. Согласно договору первый двигатель должен быть поставлен заказчику в декабре следующего года, а второй - в середине лета 2023 года.

Установки М7Н2 имеют модернизированную микропроцессорную систему управления и мощность 58 000 лошадиных сил. Корабль с таким двигателем может развивать скорость хода в открытом море до 30 узлов в час. Это является очень неплохим результатом для современных военных судов.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство "Укроборонпрома" угодило в щекотливую историю. Как выяснилось, накануне назначения Тимофея Милованова главой своего Набсовета госконцерн заказал у его школы исследований на сумму почти в два миллиона гривен.

Отметим, что согласно открытым данным (которые обязаны предоставлять чиновники - Ред.) генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отчитался в том, что за июль 2021 года получил более 500 000 гривен зарплаты.