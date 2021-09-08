Утром в среду, 8 сентября, в Подмосковье произошел взрыв газа в жилой многоэтажке. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом пишет "РИА Новости".

Инцидент произошел в городе Ногинск рано утром. В результате взрыва газа обрушились второй, третий и частично четвертый этажи девятиэтажки. Разрушены три квартиры. Во дворе дома - куски бетона и фрагменты стекла.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей, их отправили в больницу. Еще два человека могут быть под завалами. На месте работают медики, полиция и спасатели.

Трех человек, в том числе двоих детей, спасателям удалось спасти.

Напомним, "Страна" писала о том, как в апреле в Одессе в доме произошел взрыв газа, но жильцам чудом удалось выжить. Дом, в котором произошло ЧП, был одноэтажным, в результате взрыва он обрушился.

Также мы сообщали, что в прошлом году взрыв газа произошел в Подмосковье, тогда из-под завалов дома спасатели достали 6 человек. Инцидент случился в городе Орехово-Зуево, газ взорвался в пятиэтажке. В результате обрушился один подъезд.