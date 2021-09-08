Народный депутат Украины просил главу Высшего антикоррупционного суда Елену Танасевич посодействовать в избрании конкретной меры пресечения подозреваемому. Об этом судья рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"...В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - сообщила Танасевич и добавила, что подобное произошло впервые за двагода работы суда.

По словам судьи, она согласно закону, "немедленно обратилась в Высший совет правосудия (ВСП) и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия". В свою очередь ВСП принял решение обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

По данным агентства, обратившимся к судье с подобной просьбой был нардеп от "Слуги народа" Юрий Комельчук, а речь шла об уголовном производстве против экс-главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Но просьба нардепа якобы касалась другого подозреваемого по делу - частного предпринимателя, который, по предварительной информации, давал взятку.

Напомним, председатель Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый потребовал от одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 000 долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части средств в размере 180 000 долларов США.

Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 005 520 гривен с возложением обязанностей. 18 февраля указанная сумма залога была внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.



