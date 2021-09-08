В созданной президентом Владимиром Зеленским конкурсной комиссии по отбору судей Конституционного суда серьезный демарш. Уже второй член комиссии, Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США, заявил, что считает незаконным назначения судей КСУ на должности, которые не являются вакантными.

Накануне аналогичное мнение обнародовал председатель конкурсной комиссии по отбору судей КСУ Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС.

В отдельном мнении Богдана Футея говорится о том, что "для того, чтобы президент Украины имел возможность назначить кого-то на пост судьи Конституционного суда, нужно чтобы были вакансии в Конституционном суде. На данный момент нет вакансий в Конституционном суде. Судьи назначены на 9 лет и они работают".

Богдан Футей обратил внимание на 149 статью Конституции Украины, в которой говорится, что именно Конституционный суд должен наказывать или увольнять судей КСУ.

"Я считаю, что конкурсная комиссия может начать свою работу и может рекомендовать кандидатов президенту, но назначение не может быть произведено до того времени, пока не появятся вакансии в Конституционном суде", - заявил член конкурсной комиссии Богдан Футей.

Напомним, в апреле Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины.

Также мы писали, что в середине августа Зеленский объявил конкурс на пост судьи КСУ по своей квоте и объявил состав комиссии с тремя иностранцами.