Сегодня, 8 сентября, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение почти 83 млн гривен (82 474, 9 млн) на подготовительные работы к переписи населения Украины в 2023 году.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, установлено осуществление в рамках общего объёма бюджетных назначений, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариату Кабинета Министров Украина на 2021 год в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе 0414020 "Статические наблюдения" перераспределение расходов в сумме 82 474,9 тыс. грн (из них оплата труда - 67 604 тыс. грн) и установление расходов развития в сумме 82 474, 9 тыс. грн.

Данную новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Тема интересная, конечно, с учетом того, что никто точно не знает сколько на самом деле живет сейчас людей на территории Украины с учетом массовых миграций и переселений. Плюс к тому будет и большой простой для политических спекуляций на теме национального состава населения, языка и вероисповедания", - говорится в сообщении.

Напомним, минувшей зимой Кабинет министров одобрил проведение переписи населения Украины, которую отменили в 2021 году из-да пандемии. Она запланирована на 2023 год. Перепись населения Украины будут проводить в том числе и через интернет.

Также мы писали, что у руководства Госстата есть три метода переписи: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.