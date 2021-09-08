В октябре в Верховной Раде Украины планируют зарегистрировать законопроект, который предусматривает полный запрет на изделия из пластика, для которых есть альтернатива. К таким относится и одноразовая посуда. Нарушителей предлагается наказывать крупными штрафами.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовского.

Министр рассказал о готовящемся законопроекте об уменьшении пластика, который уже в октябре планируют зарегистрировать в парламенте. В документе предлагается через год после его принятия полностью запретить производство, ввоз и использование в Украине одноразового пластика, для которого уже есть альтернатива.

По его словам, переориентироваться за год для производства вполне реально и не требует больших вложений. Например заменить пластик в качестве сырья для одноразовой продукции можно полностью биоразлагаемыми кукурузными гранулами. Одноразовые вилки, ножи и ложки можно производить из отходов лесоперерабатывающего производства.

В документе хотят запретить и одноразовых изделий из оксо-биоразлагаемого пластика, потому что он разлагается на очень мелкие части, которые отравляют животных, птиц и окружающую среду. Предусмотрен и запрет посуды из пенополистирола, который вовсе не разлагается и не подлежит переработке.

В то же время есть товары, для которых пока нет альтернативы - памперсы, гигиенические средства, фильтры для сигарет и влажные салфетки. Для них законопроект предлагает ввести обязательную маркировку о материалах, а производителей обязать использовать чатсь продукции для переработки.

Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы. За изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тыс. грн, при повторном нарушении - от 85 до 170 тыс. грн.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2051-1, которым ограничивает распространение пластиковых пакетов. Как с эжтим будут справлятся розничные торговые магазины подробно разбиралась "Страна".