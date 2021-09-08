Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из Кабула 15 августа сразу после захвата города талибами, незадолго до этого заверял США, что будет драться с "Талибаном" насмерть.

Об этом рассказал глава американского Госдепа Энтони Блинкен в интервью журналистам афганского телеканала TOLOnews.

Журналист спросил госсекретаря, помогли ли США президенту Гани бежать из страны.

"Нет, вообще-то..." - ответил Блинкен.

Тогда у него поинтересовались, знала ли американская сторона о планах Гани сбежать.

"Нет, я разговаривал по телефону с президентом Гани в ночь перед его побегом из страны. В нашем разговоре мы обсудили работу по передаче власти, которая велась в Дохе. В свете отсутствия успеха в этом деле он сказал мне, что готов драться насмерть. А менее чем через 24 часа покинул Афганистан. Так что нет, я точно не знал об этом", - сообщил глава Госдепа.

Также Блинкен заявил, что не знает, взял ли Гани с собой миллионы долларов наличными - деньги налогоплательщиков США.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Афганистана бежал из страны с набитыми деньгами автомобилями и что даже не все наличные влезли в вертолет.

Также мы писали, что Гани не удосужился предупредить о бегстве своих ближайших соратников.