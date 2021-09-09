В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) больше нет бронетранспортера, который был на вооружении ведомства с 2016 года.

Об этом со ссылкой на данные бюро сообщают "Украинские новости".

По состоянию на сентябрь 2021 года на балансе Национального антикоррупционного бюро больше нет боевой техники. Куда делась грозная машина, в ведомстве не уточняют.

В связи с тем, что бронетранспортера нет на балансе, при проведении операций НАБУ он не используется.

Напомним, глава НАБУ получил за июль в 30 раз больше средней зарплаты украинцев. Артем Сытник за второй месяц лета заработал 436 666 гривен.

Также мы писали о том, что НАБУ хочет потратить 75 тысяч гривен на 15 наушников без микрофона и Bluetooth. Тендер объявили этим летом, а завершить процедуру закупки хотят в конце декабря 2021 года.

Кроме того, сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро хотело купить герметичные кроссовки с антибактериальной стелькой почти на 370 тысяч гривен. Речь тогда шла о 90 парах обуви. При этом уточнялось, что стоимость одной пары кроссовок должна составить 4 100 гривен. Эта обувь должна была быть рассчитана на лето, весну и осень.