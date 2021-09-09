В Раде хотят ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушение запрета на продажу лекарств детям до 14 лет. Этот запрет действует в Украине уже месяц.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что законопроект № 5123-1 вносит изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях. Если запрет не будет соблюдаться, может быть введена и уголовная ответственность.

"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении - в размере от 6,8 тысяч гривен до 13,6 тысяч гривен, при повторном - 13,6 тысяч гривен до 23,8 тысяч гривен", - сообщил Радуцкий.

"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада одобрила введение штрафов от 102 до 1190 гривен за продажу лекарств детям до 14 лет. Появлению этого законопроекта предшествовала ряд попыток самоубийств среди детей Украины - школьники глотали большое количество таблеток. Одну девушку медикам не удалось спасти.