Во время заседания Верховной Рады в четверг, 9 сентября, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил потасовку с внефракционным народным депутатом Гео Леросом.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Гео Лерос с трибуны парламента рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции по вагнеровцам. Это не понравилось "слуге народа" Николаю Тищенко, и он подошел и силой оттащил Лероса. После этого он пытался вернуться к микрофону, но Тищенко загородил проход и не пускал его.

Напомним, "Страна" писала о том, как в июне в Раде произошла стычка между "слугами народа" Тищенко и Куницким. Куницкий заявил, что Тищенко напал на него из-за "разоблачающих материалов по схемам поборов с моряков". Тищенко факт нападения отрицал.

Также мы рассказывали о том, как в июле нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил коллегу от "Слуги народа" Николая Сольского.

Кроме того, мы писали, что в июне в Раде произошла драка после того, как "Слуга народа" Потураев с трибуны призвал к расстрелам. Тогда к трибуне вышли нардепы ОПЗЖ, которых призвал расстреливать Потураев, и "слуги народа". Между ними завязалась перепалка.