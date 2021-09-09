Европейский суд по правам человека своим решением впервые признал, что владелец аккаунта в Facebook несет ответственность не только за контент, который размещает сам, но и за содержание комментариев, которые другие пользователи оставляют на его странице.

Заявитель - местный депутат и кандидат на выборы в парламент - был осужден за разжигание розни из-за того, что не удалил немедленно комментарии третьих лиц с языком ненависти в отношении мусульман под своим постом в Facebook.

Судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская, пишет, что суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности контроля и бдительности, в частности, если решает сделать свой аккаунт публичным, ведь это дает потенциально возможность для языка вражды в комментариях. В этой ситуации критической является быстрая реакция владельца.

По мнению Суда, сделав свой аккаунт Facebook общедоступным и позволив своим друзьям размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев.

Напомним, в России Facebook и Telegram получили миллионные штрафы за отказ удалять контент.

Также мы писали о том, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook.