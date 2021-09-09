Здание речного вокзала, расположенного в Киеве, на правом берегу Днепра сдали в аренду университету "Американ Юниверсити Киев" (АЮК), который открылся в Украине летом текущего года. Договор об этом стороны подписали сроком на десять лет. Таким образом, теперь в здании речного вокзала будут обучаться студенты.

Об этом со ссылкой на управляющего директора компании Colliers Ukraine Александра Носаченко сообщает агентство "Интерфакс-Украина" в четверг, 9 сентября.

По словам Носаченко, в здании речного вокзала, площадь которого 7,7 тысяч квадратных метров, сейчас ведутся реставрационные работы.

Напомним, в июне пресс-служба посольства США в Киеве анонсировали появление Американского университета в партнерстве с Университетом американского штата Аризоны. Презентация учебного заведения прошла на территории Киевского речного порта.

При это в КГГА заявили, что жителям столицы никто не будет запрещать посещать помещение речного вокзала.

Также мы рассказывали, что недавно в Киеве ввели мораторий на реконструкцию более сотни объектов исторического наследия.