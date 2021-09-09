Европейское агентство лекарственных средств (EMA) добавил новый возможный побочный эффект от вакцины от коронавируса AstraZeneca - редкое заболевание синдром Гийена-Барре.

Об этом сообщает Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что причинно-следственная связь между синдромом Гийена-Барре и прививкой AstraZeneca, была "по крайней мере разумной возможностью".

По данным на 31 июля было зарегистрировано 833 случая данного синдрома из 592 миллионов доз вакцины, введенных во всем мире.

EMA классифицировало побочный эффект как "очень редкий", это самая низкая частота побочных эффектов, и подчеркнуло, что польза от прививки перевешивает риски.

Ранее о таком же возможном побочном эффекте от вакцины от коронавируса Janssen предупредила компания Johnson & Johnson.

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может возникнуть у людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых, особенно у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре. Но изредка синдром может приводить практически к полному параличу и нести угрозу для жизни.

Первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения.

Напомним, в США расширили список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna.