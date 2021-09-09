В среду, 8 сентября юридический комитет нижней палаты итальянского парламента одобрил законопроект, который легализует выращивание небольшого количества марихуаны в домашних условиях.

Об этом сообщает La Repubblica.

Документ предполагает отмену уголовной ответственности за выращивание до четырех кустов марихуаны.

"Выращивание конопли в домашних условиях необходимо пациентам, которые должны использовать ее в терапевтических целях и которые часто не могут найти ее в наличии, а также для борьбы с продажей и последующим ростом преступности", - заявил во время презентации документа докладчик законопроекта Марио Перантони.

Документ был воспринят неоднозначно, некоторые члены парламента не поддержали его. Впрочем, юридический комитет все равно принял его. Теперь должно состояться голосование депутатов и принятие закона.

При этом за распространение и сбыт каннабиса наказание в Италии этим законопроектом хотят ужесточить. Сейчас за это правонарушение можно получить до шести лет, в случае принятия проекта закона максимальный срок увеличится до 10 лет.

Кроме того, предполагается, что в случае совершения наркоманом преступления, связанного с производством или торговлей наркотиками, тюремное заключение можно будет заменить общественно полезной работой.

Напомним, весной в Нью-Йорке разрешили употреблять марихуану в "рекреационных целях".

Также мы писали о том, что в июле Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине.