У бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко умер его любимый пес - бернская овчарка по кличке Черчилль. В 2018 году эта собака стала широко известна после публикации видео, на котором генпрокурор танцевал в паре со своим четверолапым другом. О печальном событии Юрий Луценко сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, домашнего любимца не стало в четверг, 9 сентября.

"Умер мой лучший в мире Черч. Мой мохнатый красавец, собака-улыбака, все понимающий друг. Заболел давно. Угасал каждый день. Уже вчера я понял, что он прощается. Хотя последние дни уже почти не ходил, но сегодня утром обошел все любимые уголки леса. Умер у входной лестницы, рядом со своими. До последней минуты был любимым и любящим членом семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно стало известно о том, что Юрий Луценко боролся с онкологией и перенес операцию.

Ранее "Страна" писала о том, что на канале Порошенко анонсировали передачу, которую будет вести его кум Юрий Луценко.

Также мы сообщали, что Луценко в премьерном выпуске своего ток-шоу включил Италию в "Нормандскую четверку".