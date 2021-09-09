В Грузии вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и по предварительной информации захватил заложников. Инцидент произошел в четверг, 9 сентября, в грузинском городе Кварели (регион Кахети). Нападавший атаковал филиал "Банка Грузии".

Территория вокруг отделения банка оцеплена правоохранителями. Как сообщает телеканал "Рустави2", злоумышленник вооружен гранатой и требует полмиллиона лари (около 161 тысячи долларов).

Нескольким заложникам удалось сбежать из захваченного отделения банка через окно. В филиале могут оставаться до 15 человек из числа сотрудников и посетителей банка.

"Я знаю, что мой сын внутри, некоторым сотрудникам удалось выбраться из здания банка, они бежали, вероятно, выпрыгнули из окна. Сейчас некоторых из них допрашивает полиция", - сказал отец одного из заложников.

По последним данным, злоумышленник освободил нескольких заложников.

"Человек, ворвавшийся в Кварельское отделение Банка Грузии, освободил нескольких заложников, по предварительной информации, еще двое остаются в здании" - заявил губернатор Кахетии Ираклий Шиолашвили.

Напомним, в октябре 2020 года вооруженный преступник захватил отделение "Банка Грузии" в городе Зугдиди и требовал 500 000 долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что в здание Кабмина ворвался мужчина с гранатой, взял заложников и сообщил о захвате здания.

Также мы сообщали, что в российской Тюмени мужчина захватил в банке заложников и требует 15 миллионов рублей.