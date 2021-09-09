На дорогах Украины заработают еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение приборов:

Полтавская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 324 км + 515 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 90 км / ч)

на 319 км + 374 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч)

на 30 км + 459 автодороги М-22 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч)

Кременчуг (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Свободы, 69-А направление направления прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км / ч)

Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км / ч)

Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Великотирновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Героев АТО, 31 направление направления прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисик (ограничение скорости 50 км / ч)

Харьков (6 приборов контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 60-А, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Московский, 86-А, направление направления прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км / ч)

вул. Полтавский Шлях, 79, направление направления прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км / ч)

Белгородське шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км / ч)

Черновцы (4 приборы контроля "КАСКАД")

Старожучковский путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км / ч)

Старожучковский путь, направление направления прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км / ч)

Таким образом уже с пятницы, 10 сентября, общее количество камер, которые автоматически фиксируют правонарушения в сфере ПДД составит 138 единиц.

Ранее "Страна" писала о том, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.

Также мы сообщали, что в Раде хотят разрешить украинцам снимать на видео нарушения ПДД, заявлять в полицию и получать вознаграждение.