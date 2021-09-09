С 10 сентября в Украине заработают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Полный список
На дорогах Украины заработают еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Расположение приборов:
Полтавская область (3 прибора контроля "КАСКАД")
- на 324 км + 515 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 90 км / ч)
- на 319 км + 374 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч)
- на 30 км + 459 автодороги М-22 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч)
Кременчуг (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Свободы, 69-А направление направления прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км / ч)
Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км / ч)
Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Великотирновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Героев АТО, 31 направление направления прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисик (ограничение скорости 50 км / ч)
Харьков (6 приборов контроля "КАСКАД")
- просп. Науки, 60-А, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Московский, 86-А, направление направления прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км / ч)
- вул. Полтавский Шлях, 79, направление направления прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км / ч)
- Белгородське шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км / ч)
Черновцы (4 приборы контроля "КАСКАД")
- Старожучковский путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км / ч)
- Старожучковский путь, направление направления прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км / ч)
Таким образом уже с пятницы, 10 сентября, общее количество камер, которые автоматически фиксируют правонарушения в сфере ПДД составит 138 единиц.
Ранее "Страна" писала о том, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.
Также мы сообщали, что в Раде хотят разрешить украинцам снимать на видео нарушения ПДД, заявлять в полицию и получать вознаграждение.