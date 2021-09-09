Двое злоумышленников пытались вывезти в Молдову велосипед, украденный в Киеве из системы популярного сервиса велопроката Bikenow и оснащенный специальным маячком, с помощью которого отслеживается передвижение двухколесного.

Как и ожидалось "туристам" с добычей не удалось переправиться через границу и они были задержаны. Правоохранители вернули велосипед владельцу, а задержанным ворам теперь грозит уголовная ответственность. Об этом сообщается на странице компании Bikenow в соцсети.

"Недавно произошло похищение года. Наш велосипед попал в руки воров которые пытались вывезти его в соседнюю страну. Но благодаря доблестным полицейским наш герой вернулся с границы с Молдовой. Спасибо полиции за оперативную реакцию", - говорится в сообщении.

Напомним, что этот сервис велопроката уже не раз жаловался на кражи и даже с 3 августа запретил своим клиентам парковать байки в жилмассиве Троещине из-за массовых краж двухколесного транспорта в этом жилом массиве.

Кража велосипедов (причем не только прокатных) - очень распространенное преступление в Украине. Так, в марте "Страна" сообщала, что в столице бездомный украл сразу пять прокатных велосипедов.

А уже летом в Харькове угнали байк у чернокожего курьера.