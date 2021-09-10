В Хмельницком произошло масштабное ЧП. Здесь, спустя всего неделю после первого звонка, произошло массовое отравление учеников младших классов.

В одной из школ города (в какой именно пока не уточняется - Ред.) 84 школьника 1-4 классов отравились после обедов в школьной столовой. У всех - острая кишечная инфекция.

Об этом передает ЦОЗ Минздрава Украины.

Всего проблемы со здоровьем получили школьники из 18 классов. Кроме 84 детей отравление зафиксировано и у одного взрослого.

Основные клинические проявления: многократная рвота, диарея, повышение температуры тела от 37° до 39°. Предварительный диагноз - "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

11 заболевших (10 детей и 1 взрослый) госпитализированы в состоянии средней тяжести. У 74 деток - легкое течение заболевания.

Специалисты Хмельницкого ЦКПЗ (Центр контроля и профилактики заболеваний - Ред.) начали эпидемиологическое расследование. У 11 работников школьной столовой отобраны меданализы, также взяты 18 образцов пищевых продуктов и 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5пятьобразцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

"В учебном заведении и в домах заболевших людей проведена дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Проведены беседы по профилактике кишечных инфекций. Источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие ее возникновению, - выясняются", - отметили в пресс-службе ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что летом этого года в Прикарпатском лагере госпитализировали 18 человек с массовым отравлением, среди них оказалось 16 детей.

Также мы сообщали, что в Виннице семнадцать человек угодили в городские больницы с отравлением после того, как весело отмеили выпускной вечер в одном из городских ресторанов.