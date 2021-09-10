Вчера новое продолжение получила история с афганскими беженцами в Украине. Правительство собирается выделять на них немалые суммы - для начала полмиллиарда гривен.

Для Украины это серьезные деньги - к примеру, шахтерам Киев должен 1,3 миллиарда гривен зарплаты, и уже несколько лет их не могут погасить.

Украинские власти расщедрились не просто так: судя по всему, их об этом "очень попросили" заокеанские партнеры. Поскольку кампания по размещению афганцев у нас в стране началась накануне и сразу после визита Зеленского в США. По другой версии, проявил инициативу сам Киев, чтоб выслужиться перед Вашингтоном во время поездки Зе к Байдену.

Главный вопрос, который задают по этому поводу в соцсетях - почему мы должны тратить деньги на афганцев, которых бросили американцы? Тем более, у нас и своих проблем хватает.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Как афганские беженцы появились в Украине

В августе ситуация в Афганистане, который еще контролировали к тому времени американцы, начала стремительно ухудшаться. Провинции начали одна за другой переходить под власть талибов. А 15 августа пал Кабул.

После этого началась эвакуация из Афганистана всех тех, кто поддерживал американцев или просто на них работал - а также их семей. Несмотря на то, что "Талибан" обещал амнистию, рисковать никто не хотел.

Весь мир наблюдал за этой драматической эвакуацией. Главная драма была в том, что американцы и их западные союзники спасали прежде всего своих сограждан, а уж потом - и афганцев. Которые хватались за шасси улетающих самолетов и разбивались.

Тем не менее, многих своих сторонников американцы при помощи других стран (в их числе - и Украины) все же вывезли.

17 августа "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Офису президента, рассказала - Киев накануне визита Зеленского в США готов предложить американцам не только помощь в эвакуации. Но и в размещении в Украине афганских беженцев.

Через несколько дней такое предложение поступило, что официально подтвердил Госдепартамент. И сразу после возвращения Зеленского из Америки, дело по исполнению "интернационального долга" закрутилось.

2 сентября о готовности принимать беженцев заявила Госмиграционная служба.

В тот же день СМИ опубликовали письмо министра внутренних дел Дениса Монастырского премьеру Денису Шмыгалю. В нем он просил позволить разместить пять тысяч афганцев на территории двух тюрем. Речь о выставленных на продажу Ирпенском исправительном центре и Бучанской колонии.

Позже Минюст предложит для этих целей другие пустующие тюрьмы: Черниговскую и Кременчугскую. А те, что сейчас пустуют, они слишком давно не обслуживались и непригодны для содержания людей.

То, что тему двигает Офис президента было видно невооруженным взглядом. Советник главы ОП Алексей Арестович увидел в прибытии тысяч беженцев социальный позитив: по его словам, афганцы, которых принимает Украина, куда образованнее среднего украинца - поэтому опасаться их не надо.

На это ему ответит спикер парламента Дмитрий Разумков, который предложит Арестовичу устроиться советником в "Талибан", раз они там все такие образованные.

Впрочем, вся эта тема не слишком задевала рядового украинца, пока не стало понятно, сколько все это стоит.

Вчера СМИ опубликовали очередное письмо Монастырского Шмыгалю. Министр внутренних дел попросил выделить более полумиллиарда гривен на содержание афганцев. Калькуляция следующая:

капитальный ремонт мест размещения беженцев - 100 миллионов,

содержание беженцев - 264 миллиона в год,

зарплата ста человек персонала - 280 миллионов,

питание - 90 миллионов

коммунальные услуги - 80 миллионов гривен.

Если посчитать проще, то на каждого из пяти тысяч принятых беженцев планируют выделять по 100 тысяч гривен в год.

Для сравнения - на помощь полутора миллионам переселенцев из Донбасса в годовом бюджете Украины заложено три миллиарда гривен - то есть, по две тысячи гривен в год на человека. В 50 раз меньше, чем на афганцев.

"Шиш переселенцам Донбасса, милости просим афганцев"

В соцсетях реагируют на такое расточительство.

Народный депутат Максим Бужанский предложил направить озвученные властями полмиллиарда на развитие украинской промышленности и поддержку украинцев, а не афганцев.

"Я немного извиняюсь, но может быть, если у нас есть лишние 500 миллионов в бюджете, на эти деньги мы могли бы поддержать нашу промышленность, Южмаш, Харьковский Авиа завод, тут наверно бесконечно долгий список Стратегических предприятий может быть, на которых люди сидят без зарплаты.

Поддержать нашу промышленность и наших граждан, а не афганцев, привозимых в страну?

Нет у власти мандата на эти действия, нет такого мандата у кабинета министров, парламент, который голосовал за этот кабмин и за этот бюджет, полномочий тратить деньги подобным образом ему не давал.

И принимать у нас в стране беженцев из других стран так же не разрешал.

Пол миллиарда, выжатых из среднего и мелкого бизнеса это слишком большая сумма, для того, чтобы западные партнёры как то одобрили", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

На комментарий депутата дал свое пояснение телеведущий Макс Назаров:

"Макс, просто у чудесной команды президента абсолютная уверенность, что у нас все отлично. У нас растет ВВП, экономика возродилась, шо птица Феникс.

Бабушки на пенсии уже позволяют себе отпуск в Ницце, а студент с вышкой уже не хочет ехать собирать клубнику в Польшу.

У нас всё зашибись, Макс, мы можем накормить не только афганцев, но и весь нуждающийся мир. Или ты не читаешь посты Зеленского в инстаграме?", - иронизирует Макс Назаров в своем телеграмм-канале "Наглый".

Журналист Юрий Ткачев пишет, что не имеет ничего против поддержки афганских беженцев, но против того, чтобы платить за их содержание из своих налогов.

"Я не имею ничего против афганских беженцев. Но у меня вопрос: почему за их содержание должен платить я из своих налогов, а не правительство США, из-за действий которого эти беженцы вынуждены были покинуть свои дома?

Не я вторгался в Ирак, не я установил там марионеточное правительство, состоящее как на подбор из муд@ков, воров и трусов, не я, наконец, слил Афганистан Талибану в рамках каких-то подковёрных договорняков. Но оплачивать банкет почему-то приходится мне. Разве это честно?", - написал он в своем Telegram.

Telegram-канал "Темный рыцарь" возмутился тем, что в будущем украинские граждане, вероятно, не будут получать пенсии, и это не мешает властям выделять миллионы на содержание афганских беженцев.

"Владимир Александрович, а это сильный ход - дать команду Шмыгалю выделить 0.5 млрд гривен на содержание афганских беженцев, вывезенных в угоду Штатам в Украину.

И параллельно выпустить дебилов Марченко и Милованова на телевизор (Сергей Марченко - министр финансов, Тимофей Милованов - советник председателя Офиса президента, - Ред.), чтобы сообщить украинцам, что им не стоит рассчитывать на пенсию от государства.

Потому что государство собранные с украинцев деньги потратит на афганских соросят.

Good boy, Vladimir, good boy!", - поражается циничным решениям властей канал "Темный рыцарь".

Украинский политолог Александр Скубченко сравнил политику президента Зеленского по отношению к афганцам и вынужденным переселенцам Донбасса.

"5000 беженцев из Афганистана - милости просим в Украину, 500 миллионов гривен в год из бюджета. 1 500 000 вынужденных переселенцев Донбасса - шиш вам, уезжайте в Россию уже сегодня. Это Украина Зеленского, детка", - написал в своем телеграм-канале Александр Скубченко.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа" после несогласованного визита в Минск, тоже привел аналогию с переселенцами Донбасса в своем Telegram.

"Наши любители американских подачек - так сильно озаботились приемом в Украине беженцев из Афганистана, что прям впереди планеты всей готовы строить для них жилье, давать им работу, платить пособие, кормить с ложечки, поить с кружечки, и даже мечети для них хотят построить. Лишь бы угодить дяде Сэму.

Только у меня вопрос?

Почему о наших гражданах переселенцах с Донбасса так никто не беспокоится? Сколько их вернулось обратно, не найдя себе место в своей же стране за пределами Донецкой и Луганской областей.

Как-то не хорошо получается. Вам пуштуны больше нужны, чем свои русские и украинцы.

И что афганцы будут делать в Украине? Мак опиумный выращивать или теракты устраивать?

Вот напишите в комментариях своё мнение. Что они ещё могут делать, кроме как стрелять, устраивая межрелигиозные конфликты.

Мое мнение такое!

Учитывая негативный опыт Европы в политике с беженцами, нечего им у нас делать. Пусть американцы их сами себе и забирают. Это их кара за колониальную политику, за которую кстати Европа сейчас тоже расплачивается", - подытожил Евгений Шевченко.