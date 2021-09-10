Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стратегические предприятия, такие как "Мотор Сич", должны находиться под контролем Киева.

Об этом Зеленский сообщил на форуме YES Brainstorming 10 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Глава украинского государства сообщил, что сейчас в страну заходит китайский бизнес, и он бы хотел, чтобы любой бизнес больше вкладывался в наше государство, однако стратегические предприятия продаваться иностранным компаниям не должны.

Зеленский сказал, что за последние десять лет акции некоторых таких предприятий были проданы китайцам, и это власти остановили решением СНБО.

Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, стратегические предприятия должны быть в Украине, поскольку "бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью". По словам главы государства, это касается, в частности, "Мотор Сичи".

Также президент сказал, что Украина имеет самый большой товарооборот с Китаем, и он бы хотел, чтобы он увеличивался и дальше, чтобы украинский бизнес наращивал экспорт в КНР.

Напомним, в мае экс-главе ФГИ предъявили подозрение из-за приватизации "Мотор Сичи" 27 лет назад.

Также мы сообщали, что Пекин ждет от Киева защиты интересов китайских инвесторов "Мотор Сичи".