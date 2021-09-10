Компания Apple уволила старшего программного инженера Эшли Гьёвик, которая в своих социальных сетях рассказывала о сексизме и нарушении конфиденциальности в компании. Ее увольнение аргументировали нарушением правил компании в отношении утечки конфиденциальной информации.

Об этом сообщает Тhe Verge.

Эшли Гьёвик в течение нескольких месяцев открыто писала в своем Twitter о вопросах безопасности на рабочем месте в компании. По ее словам, после этого она столкнулась с запугиванием в компании и предполагала, что ее могут уволить. Она обнародовала часть переписки со своим руководителем-мужчиной как пример сексизма.

Кроме того, она начала поднимать вопросы конфиденциальности, связанные с политикой Apple, касающейся того, как она может контролировать рабочие телефоны сотрудников.

"Итак, у компании есть фото моей груди. Во время открытия 3 года назад юридический отдел заставил меня передать все мои сообщения в телефон. Они отказались разрешить мне удалить что-либо, даже "полностью личное", даже когда я сказала: "Под полностью личным я подразумеваю обнаженные тела". Мне сказали, что они будут лежать в "секретном шкафчике", так что переживать не о чем. И да, удалять их тоже было нельзя", - написала девушка в соцсети.

В начале августа её отправили в отпуск, предложив психологическую помощь, пока Apple расследовала опубликованные заявления. После этого член команды Apple по связям с сотрудниками обратился к Гьёвик и сообщил, что компания занимается деликатным вопросом интеллектуальной собственности и хочет поговорить с ней в течение часа.

На это она ответила, что хотела бы сохранить все сообщения в письменной форме, и отметила, что она пересылает корреспонденцию в NLRB, куда она недавно подала обвинение. Представитель отдела по связям с сотрудниками ответила, что, поскольку она решила не участвовать в обсуждении, они продвинутся с информацией, которую у них есть, и - "учитывая серьезность этих обвинений" - приостановят ее доступ к системам Apple. Через несколько часов она получила электронное письмо, в котором сообщалось о ее увольнении.

"Мы всегда были глубоко привержены созданию и поддержанию позитивного и инклюзивного рабочего места. Мы серьезно относимся ко всем вопросам, вызывающим беспокойство, и тщательно расследуем каждый раз, когда возникает проблема, и из уважения к частной жизни всех вовлеченных лиц мы не обсуждаем конкретные вопросы сотрудников", - заявил представитель Apple Джош Розенсток о ответ на запрос издания о комментарии.

Напомним, пожарные Лондона обвинили канал BBC в сексизме после просмотра мультфильма.

Также сообщалось, что Верховная Рада одобрила штрафы в 10 тысяч за сексизм в рекламе.