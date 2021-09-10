Народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что стал адвокатом для того, чтобы в будущем проявить "христианскую добродетель" и защищать президента Владимира Зеленского, когда тот окажется на скамье подсудимых.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Денису Кошельнику.

"Вы же не знаете, для чего я стал адвокатом. Будучи христианином и имея христианскую добродетель я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Зеленского (Владимиру - Ред.), который будет сидеть на скамье подсудимых, нужна будет квалифицированная защита и помощь. Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимая и профессионализма совершила те ошибки, за которые придет наказание. Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде...", - сказал Илья Кива.

Напомним, весной 2021 года Нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Тема его научной работы связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Защита вызвала резонанс среди журналистов и общественности.