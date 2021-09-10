Рада создала ВСК для расследования нарушений в Госкосмосе
Верховная Рада Украина создала создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий со стороны руководителей Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли. В частности речь идет о возможных нарушения при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".
"За" соответствующе постановление №5477 проголосовали 10 народных депутатов в ходе заседания парламента в пятницу, 10 сентября.
Во временную следственную комиссию вошли десять народных избранников:
- глава Сергей Тарута ("Батькивщина");
- замглавы Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");
- Александр Бакумов ("Слуга народа");
- Роман Грищук ("Слуга народа");
- Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа");
- Владимир Козак ("Слуга народа");
- Эдуард Прощук ("Слуга народа");
- Анастасия Радина ("Слуга народа»");
- Алексей Устенко ("Слуга народа");
- Андрей Шараськин ("Голос").
В постановлении указан ряд задач, среди которых расследование возможных противоправных действий при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4". Также комиссия определить причины снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и невыполнение обязанностей, возложенных на Госкосмоса.
Напомним, в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что в Украине украли $8 млн, выделенных канадцами на создание спутника "Лыбидь".
Также сообщалось, что в Госкосмосе рассказали о судьбе первого украинского спутника "Лыбидь", который находится в России.