В Соединенных Штатах, в Гарварде, прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии, в которой отмечают комичные и в то же время серьезные научные исследования. Из-за пандемии коронавируса в этом году она прошла в онлайн-режиме.

Награды в текущего году выдали за исследование о том, может ли борода спасти мужчину от удара, как оргазм влияет на насморк, а также за работу о том, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В 2021 году лауреатами премии стали ученые из 24 стран в таких категориях:

Биология. Премию получила Сюзанна Шетц из Швеции за анализ вариаций звуков в словам мурлыканье, чириканье, болтовни. Кроме того, она представила сравнительный акустический анализ мурлыканья котов.

Экология. Победителями стали Лейла Сатара, Альба Гиллен, Анхела Видаль-Верду и Мануэль Поркаро за использование генетического анализа для идентификации различных видов бактерий, которые живут в пачках выброшенной жвачки, приклеенной на тротуарах в разных странах.

Экономика. Отдельное внимание привлекла работа ученых из семи стран: Франции, Швеции, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании во главе с Павлом Блаватской. Они обнаружили, что показателем уровня коррупции в постсоветских странах является ожирение политиков.

Кинетика. В этой сфере победила работа Хисаси Мураками, Клаудио Фелисиано, Юта Нисиямы и Кацухиро Нисинара на тему: "почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами".

Энтомология. "Антинаграду" в этой номинации дали исследованию о новом методе борьбы с тараканами на подводных лодках.

Транспортировка. Тут победило исследования о том, как лучше транспортировать носорога. Ученые из стран Африки, Латинской Америки, США и Великобритании решили, что лучше это делать воздухом вверх низом.

Медицина. Награду получили ученые из Германии, Турции и Великобритании, которые искали ответы на вопрос - может ли секс улучшить функцию носа и избавить его от насморка. Они доказали, что оргазм облегчает носовое дыхание так же, как и лекарства против отеков.

Приз мира достался Итану Бесерису, Стивену нелевых и Дэвиду Керьеру с США. Они проверяли, как мужская борода, возникшая в результате эволюции, может защитить от ударов по лицу.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории этой премии. Она вручается "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься". Она была учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований".

Ею традиционно награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

В прошлом году в Гарварде раздали "награды" за борьбу с Covid-19 трем лидерам стран.

А в 2019 году антинаграды получили за магнитных тараканов, кубические испражнения вомбатов и денежные инкубаторов для бактерий.