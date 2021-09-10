Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда 10 сентября вынесла свой вердикт по отношению к участникам роты "Торнадо". Суд оставил без изменений их приговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбуке.

В суде напомнили, что "торнадовцы" были осуждены, в частности, за незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий.

Как писала "Страна", без малого два года назад Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда, вынесенный по делу о бывших бойцах "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей.

Между тем в марте текущего года комбат "Торнадо Руслан Онищенко-Абальмаз выпустил ограниченным тиражом тюремные мемуары, написанные в Лукьяновском СИЗО. Книга получила название "Синдром Торнадо". "Страна" ознакомилась с работой скандально известного комбата и подробно о ней рассказала.

Также мы в деталях излагали уголовное дело "торнадовцев", приводя версию обвинения, позицию защиты и шокирующие рассказы свидетелей.