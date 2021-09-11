Телефоны Xiaomi могут быть заблокированы на территории Крыма, а также на территории Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.

Об этом сообщает XDA-developers.

Так, в последнее время появились сообщения о том, что производитель объясняет блокировку устройств законом США. Как известно, экспортная политика компании запрещает продажу телефонов в указанные регионы.

Эксперты считают, что на такое решение компания могла пойти, чтобы бороться с нелегально ввезенной продукцией.

В сети пользователи телефонов публикуют сообщения о том, что на экранах устройств появилось предупреждение, что "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории".

Известно, что сейчас отключены не все телефоны, а лишь некоторая часть из них.

"После нескольких дней использования пользователи в этих регионах не имеют доступа к своим телефонам, и они видят такое сообщение на экране блокировки", - пишут журналисты.

Мы разбирались, как с осени у владельцев айфонов и других устройств Apple начнут проверять фото и сообщения.

Напомним, что компания Xiaomi (КНР) обогнала Samsung (Южная Коря) и Apple (США) и впервые в истории заняла 1-е место в мире на рынке смартфонов.