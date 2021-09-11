Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании рассмотрит вопрос "банкопада" и кто несет за него ответственность.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов во время конференции YES Brainstorming.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране", - сказал он.

В то же время Данилов добавил, что подобные вещи "должны быть абсолютно публичными" в Украине.

Напомним, 20 августа СНБО на заседании ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий президент Владимир Зеленский ввел их в действие, подписав соответствующий указ.

Вскоре последовала реакция Европы. В поддержку "Страны" выступили сразу в двух европейских инстанциях - ОБСЕ и Совете Европы. А во Франции, комментируя такое решение заявили, что оно "Подрывает верховенство закона.