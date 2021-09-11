Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая продала свою серебряную медаль и призвала соотечественников покинуть страну из-за действий президента Лукашенко, подала документы на польское гражданство.

Об этом она сообщила в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Я уже подала документы. Мой план такой - как можно скорее выступать за Польшу", - заявила спортсменка.

Сейчас Тимановская находится в Варшаве с мужем в "особо охраняемом месте". По ее словам, оба не могут вести нормальную жизнь, "выйти, например, в город".

Напомним, громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской разгорелся на Олимпиаде в Токио. Спортсменка раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку страны на эстафету 4Х400 без ее ведома.

После этого тренер не разрешил ей принимать участие в соревнованиях и заявил, чтобы она срочно собиралась в аэропорт, куда ее отправят рейсом домой в белорусскую столицу.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко категорически отрицает давление на спортсменку. Позже муж и ребенок белорусской легкоатлетки Тимановской уехали из страны и прибыли в Киев, а сама она попросила у Польши убежища.

В результате Польша предоставила гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.