Европейцы на фоне резкого подорожания газа активно скупают украинские дрова. Из-за этого в Украине складывается дефицит качественной древесины.

Об этом пишет ZN.ua.

Ссылаясь на данные продавцов, издание пишет, что в последние десять лет такого дефицита древесины в Украине не было. Дрова с украинского рынка массово вывозят в ЕС.

При этом экспорт растет с мая текущего года. Число таможенных деклараций на вывоз древесины увеличилось на 39%, а количество экспорта топливной продукции - на 36%.

Цена украинских дров для европейцев составляет примерно 100-120 евро за двухкубовую упаковку, то есть один складометр дров обходится всего в 50-60 евро. К этой сумме необходимо добавить стоимость доставки. Однако такая цена является для европейцев невысокой, учитывая размер их зарплат.

Экспорт украинской древесины. Скриншот: zn.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что к концу недели на фоне окончания строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе цены на газ достигли уже 707 долларов.

Также мы сообщали, что несколько лет назад под видом дров в Европу вывозят украинскую древесину для производства мебели.