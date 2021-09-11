Из-за скачка цен на газ европейцы скупают украинские дрова. В Украине образовался дефицит древесины
Европейцы на фоне резкого подорожания газа активно скупают украинские дрова. Из-за этого в Украине складывается дефицит качественной древесины.
Об этом пишет ZN.ua.
Ссылаясь на данные продавцов, издание пишет, что в последние десять лет такого дефицита древесины в Украине не было. Дрова с украинского рынка массово вывозят в ЕС.
При этом экспорт растет с мая текущего года. Число таможенных деклараций на вывоз древесины увеличилось на 39%, а количество экспорта топливной продукции - на 36%.
Цена украинских дров для европейцев составляет примерно 100-120 евро за двухкубовую упаковку, то есть один складометр дров обходится всего в 50-60 евро. К этой сумме необходимо добавить стоимость доставки. Однако такая цена является для европейцев невысокой, учитывая размер их зарплат.
Экспорт украинской древесины. Скриншот: zn.ua
Напомним, "Страна" писала о том, что к концу недели на фоне окончания строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе цены на газ достигли уже 707 долларов.
Также мы сообщали, что несколько лет назад под видом дров в Европу вывозят украинскую древесину для производства мебели.