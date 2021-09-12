Во Франции в субботу, 11 сентября, прошли масштабные акции протеста против "санитарных паспортов", без которых в стране не пускают в кафе и транспорт. В них приняли участие порядка 121 тысячи человек.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает BFM TV.

Протесты проходили сразу в нескольких городах, но самой масштабной ожидаемо оказалась акция в Париже. Там высказать свое недовольство на улицы вышли около 19 тысяч человек. Полиция по итогам митинга сообщила о 96 задержаниях.

Кроме того, не обошлось без беспорядков: их зафиксировали на Елисейских полях. В результате пострадали трое полицейских.

Протесты против "санитарных паспортов" проходят в стране уже девятую субботу подряд. Однако, по данным правоохранителей, они становятся менее многочисленными, чем в начале. Ранее, несколько недель назад, полиция сообщала о 175 тысячах протестантов.

🔥🔴🇨🇵Déchaînement de violence des CRS sur les manifestants à Paris!



Plusieurs manifestants sont blessés suite aux nombreux gazages et matraquages de la part des forces de l'ordre.#Manifs11septembre

#AntiPassSanitaire #Paris#NonAuPassDeLaHonte #manif11Septembre pic.twitter.com/4qN0Rue092 — Nuit calme (@_Nuitcalme_) September 11, 2021

Напомним, "Страна" писала о том, что Франция в июле утвердила "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию для медиков, несмотря на протесты.

Также мы сообщали, что в августе Конституционный совет Франции одобрил введение санитарных пропусков.