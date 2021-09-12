В ночь на воскресенье, 12 сентября, Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по инфраструктурным объектам ХАМАС, расположенным в районе Сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил страны в соцсети Twitter.

Армия Израиля обвинила членов организации в терроризировании населения с использованием ракет, беспорядков на границе и воздушных шаров со взрывчаткой.

"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

За несколько часов до этого твита пресс-служба израильской армии заявила, что из Сектора Газа в сторону Израиля была пущена ракета, но ее перехватила системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа.