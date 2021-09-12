В субботу, 11 сентября, на сайте президента Украины появился указ, в котором говорится о награждении актрисы театра и кино Дарьи Петрожицкой званием Заслуженный артист Украины.

Указ имеет номер 465/2021.

Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино".

Кроме нее звание получили также Марина Кошкина, Екатерина Молчанова и Оксана Черкашина.

Кроме того, этим же указом Зеленский присвоил 17 орденов "За заслуги" ІІІ степени, четыре ордена княгини Ольги ІІІ степени. три медали "За труд и доблесть", одно звание Народного артиста Украины, девять званий Заслуженных деятелей искусств и пять - Заслуженных работников культуры.

Широкую известность Петрожицкой принесла роль Лизы в сериале "Папик", снятого студией "Квартал 95".

Сериал демонстрировали в России, несмотря на санкции СНБО против канала "СТС", который его купил. "Страна" писала о том, что на это российском канале в апреле 2021 года прошел уже второй сезон сериала от "Квартала 95", одним из основателей которого является Зеленский.

В Офисе президента заявили, что Зеленский не получал денег за показ в России этого сериала.

Также "Страна" писала, что СНБО не контролирует соблюдение экономических санкций, наложенных на компанию "СТС Медиа", поэтому расследовать, как студия "Квартал 95" продала ей в обход наложенных ограничительных мер сериал "Папик", совет не собирается.