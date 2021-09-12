Определились члены Совета общественного контроля при БЭБ. Фото: Резонанс

При недавно созданном органе Бюро экономической безопасности (БЭБ) сформировали Совет общественного контроля. В него вошли 15 человек, набравшие наибольшее количество голосов.

Об этом 12 сентября сообщила в своем Телеграм-канале народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Депутат привела полный перечень членов совета:

  • Тарас Котов;
  • Евгений Романюк;
  • Андрей Ткаченко;
  • Михаил Лавровский;
  • Екатерина Глазкова;
  • Андрей Ерашов;
  • Андрей Морозовский;
  • Дария Марчак;
  • Татьяна Тищук;
  • Денис Жело;
  • Станислав Бондаренко;
  • Назар Первак;
  • Анна Майборода;
  • Сергей Кицул;
  • Яков Воронин.

Скриншот из Телеграм Ольги Василевской-Смаглюк

Как рассказывала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое должно заменить в Украине налоговую милицию, было создано правительством 12 мая фактически по требованию Евросоюза. Новое ведомство начнет работу 25 сентября, а сразу после этого, буквально на следующий день, прекратит свое существование Государственная фискальная служба.

В конце августа стало известно, что БЭБ будет руководить глава ГФС Вадим Мельник.

Ранее мы подробно анализировали, как БЭБ поменяет расклады по бизнесу и коррупционным схемам.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.