При недавно созданном органе Бюро экономической безопасности (БЭБ) сформировали Совет общественного контроля. В него вошли 15 человек, набравшие наибольшее количество голосов.

Об этом 12 сентября сообщила в своем Телеграм-канале народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Депутат привела полный перечень членов совета:

Тарас Котов;

Евгений Романюк;

Андрей Ткаченко;

Михаил Лавровский;

Екатерина Глазкова;

Андрей Ерашов;

Андрей Морозовский;

Дария Марчак;

Татьяна Тищук;

Денис Жело;

Станислав Бондаренко;

Назар Первак;

Анна Майборода;

Сергей Кицул;

Яков Воронин.

Как рассказывала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое должно заменить в Украине налоговую милицию, было создано правительством 12 мая фактически по требованию Евросоюза. Новое ведомство начнет работу 25 сентября, а сразу после этого, буквально на следующий день, прекратит свое существование Государственная фискальная служба.

В конце августа стало известно, что БЭБ будет руководить глава ГФС Вадим Мельник.

Ранее мы подробно анализировали, как БЭБ поменяет расклады по бизнесу и коррупционным схемам.