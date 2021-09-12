При БЭБ сформировали Совет общественного контроля с 15 членами. Список
При недавно созданном органе Бюро экономической безопасности (БЭБ) сформировали Совет общественного контроля. В него вошли 15 человек, набравшие наибольшее количество голосов.
Об этом 12 сентября сообщила в своем Телеграм-канале народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Депутат привела полный перечень членов совета:
- Тарас Котов;
- Евгений Романюк;
- Андрей Ткаченко;
- Михаил Лавровский;
- Екатерина Глазкова;
- Андрей Ерашов;
- Андрей Морозовский;
- Дария Марчак;
- Татьяна Тищук;
- Денис Жело;
- Станислав Бондаренко;
- Назар Первак;
- Анна Майборода;
- Сергей Кицул;
- Яков Воронин.
Как рассказывала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое должно заменить в Украине налоговую милицию, было создано правительством 12 мая фактически по требованию Евросоюза. Новое ведомство начнет работу 25 сентября, а сразу после этого, буквально на следующий день, прекратит свое существование Государственная фискальная служба.
В конце августа стало известно, что БЭБ будет руководить глава ГФС Вадим Мельник.
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