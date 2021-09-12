В субботу, 11 сентября, в Одессе на крупнейшем промышленном рынке "7 километр" пятеро мужчин в медицинских масках напали на женщину-предпринимательницу и отобрали у нее две сумки. В сумках у нее были наличные деньги, общей суммой около миллиона гривень.

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел ранним утром субботы возле входа на территорию "Седьмого километра". Пятеро мужчин в медицинских масках напали на 37-летнюю жительницу Черкасской области. Они распылили ей в лицо газ из баллончика, избили и отобрали сумки.

В одной из сумок было 153 тысячи гривен и 300 евро, а во второй, которая принадлежала ее землячке, тоже были наличные деньги - 760 тысяч гривен и почти 3 тысячи долларов. Забрав сумки, мужчины перелезли через забор,с ели в машину и уехали.

После этого полиция ввела план "Перехват", на месте работали эксперты - снимали отпечатки пальцев и следы шин. однако поймать преступников на данный момент не удалось.

Напомним, в июле в Одессе у курсантки университета Министерства внутренних дел из дома украли форму, жетон и удостоверение.

Также "Страна" сообщала о необычном случае - в Киеве неизвестный напал на мужчину, ударил его по голове, порезал ножом, однако ничего не украл.